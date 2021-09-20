США не признают выборы в Госдуму РФ на территории Украины, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки отказываются признавать выборы в Государственную Думу Российской Федерации, проходивших с 17 по 19 сентября на временно оккупированных территориях Украины. По мнению Штатов, правительство РФ не дало возможности своему народу реализовать свой выбор ограничив его политические права.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

США не признают выборы в Госдуму РФ из-за отсутствия свободного и справедливого судопроизводства. Введение законов страной агрессором об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" ограничило политические права людей и снизило прозрачность честных выборов.

"Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами", - пишет пресс-служба.

Также США осуждает Российскую Федерации за проведение выборов на временно оккупированных территориях Украины.

"Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечает пресс-служба.