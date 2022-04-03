ЕС заявил, что поможет Украине в сборе доказательств преступлений РФ в Буче

Европейский союз будет помогать Украине собирать доказательства преступлений Вооруженных сил РФ для будущего трибунала в трибунале над российскими военными преступниками.

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мишеля в Twitter .

"Шокированы западающими в память кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевом Буче. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС", - написал он.

Он прокомментировал шокирующие кадры зверств российской армии в Буче, назвав их "Бучанской резней".

Напомним, посол Израиля Михаэль Бродский отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом. По его словам, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

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