ЄС заявив, що допоможе Україні у зборі доказів злочинів РФ у Бучі

Європейський союз допомагатиме Україні збирати докази злочинів Збройних сил РФ для майбутнього трибуналу в трибуналі над російськими військовими злочинцями.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мішеля в Twitter .

"Шоковані кадрами звірств, скоєних російською армією у звільненій Києвом Бучі, що западають в пам'ять. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для судового переслідування в міжнародних судах. На підході подальші санкції та підтримка ЄС", - написав він.

Він прокоментував шокуючі кадри звірств російської армії в Бучі, назвавши їх "Бучанською різаниною".

Нагадаємо, посол Ізраїлю Міхаель Бродський відреагував на звірства російських окупантів у Бучі під Києвом. За його словами, розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Крім того, радник глави офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області і заявив, що європейські лідери повинні негайно зупинити дії РФ.

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