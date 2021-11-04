ЕС завтра исключит Украину из "зеленого списка", - журналист

Послы Европейского союза завтра, 5 ноября, пересмотрят "зеленый список" третьих стран. Ожидается, что Украину исключат из этого списка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка .

"Завтра послы ЕС, скорее всего, исключат Украину из рекомендованного европейского списка безопасных стран. Исключение из списка должно состояться уже на следующей неделе", - отметил журналист на странице в Twitter.

Как известно, в "зеленый список" попадают страны с положительной ситуацией с коронавирусом. ЕС рекомендует государствам-членам открывать границы для путешествующих из стран, находящихся в "зеленом списке".

На сегодня список выглядит следующим образом: