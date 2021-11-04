UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС завтра исключит Украину из "зеленого списка", - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Европейского союза завтра, 5 ноября, пересмотрят "зеленый список" третьих стран. Ожидается, что Украину исключат из этого списка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

"Завтра послы ЕС, скорее всего, исключат Украину из рекомендованного европейского списка безопасных стран. Исключение из списка должно состояться уже на следующей неделе", - отметил журналист на странице в Twitter.

Как известно, в "зеленый список" попадают страны с положительной ситуацией с коронавирусом. ЕС рекомендует государствам-членам открывать границы для путешествующих из стран, находящихся в "зеленом списке".

На сегодня список выглядит следующим образом:

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что почти нет надежд на то, что Украина останется в "зеленом списке" Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаКарантинТуризмКоронавирус