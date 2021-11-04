ЄС завтра виключить Україну з "зеленого списку", - журналіст

Посли Європейського союзу завтра, 5 листопада, переглянуть "зелений список" третіх країн. Очікується, що Україну виключать з цього списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка .

"Завтра посли ЄС, скоріш за все, виключать Україну з рекомендованого європейського списку безпечних країн. Виключення зі списку має відбутися вже наступного тижня", - зазначив журналіст на сторінці у Twitter.

Як відомо, до "зеленого списку" потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожуючих з країн, які перебувають у "зеленому списку".

На сьогодні список виглядає наступним чином: