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ЄС завтра виключить Україну з "зеленого списку", - журналіст

Автор: Дмитро Левицький

Посли Європейського союзу завтра, 5 листопада, переглянуть "зелений список" третіх країн. Очікується, що Україну виключать з цього списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Завтра посли ЄС, скоріш за все, виключать Україну з рекомендованого європейського списку безпечних країн. Виключення зі списку має відбутися вже наступного тижня", - зазначив журналіст на сторінці у Twitter.

Як відомо, до "зеленого списку" потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожуючих з країн, які перебувають у "зеленому списку".

На сьогодні список виглядає наступним чином:

Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що майже немає сподівань на те, що Україна залишиться в "зеленому списку" Євросоюзу.

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