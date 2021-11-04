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ЕС завтра исключит Украину из "зеленого списка", - журналист

Новина українською →
Брюссель, Четверг 04 ноября 2021 15:20
ЕС завтра исключит Украину из "зеленого списка", - журналист Фото: ЕС планирует исключить Украину из "зеленого списка" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Послы Европейского союза завтра, 5 ноября, пересмотрят "зеленый список" третьих стран. Ожидается, что Украину исключат из этого списка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

"Завтра послы ЕС, скорее всего, исключат Украину из рекомендованного европейского списка безопасных стран. Исключение из списка должно состояться уже на следующей неделе", - отметил журналист на странице в Twitter.

Как известно, в "зеленый список" попадают страны с положительной ситуацией с коронавирусом. ЕС рекомендует государствам-членам открывать границы для путешествующих из стран, находящихся в "зеленом списке".

На сегодня список выглядит следующим образом:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что почти нет надежд на то, что Украина останется в "зеленом списке" Евросоюза.

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