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ЄС завтра виключить Україну з "зеленого списку", - журналіст

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Брюссель, Четвер 04 листопада 2021 15:20
ЄС завтра виключить Україну з "зеленого списку", - журналіст Фото: ЄС планує виключити Україну з "зеленого списку" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Посли Європейського союзу завтра, 5 листопада, переглянуть "зелений список" третіх країн. Очікується, що Україну виключать з цього списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Завтра посли ЄС, скоріш за все, виключать Україну з рекомендованого європейського списку безпечних країн. Виключення зі списку має відбутися вже наступного тижня", - зазначив журналіст на сторінці у Twitter.

Як відомо, до "зеленого списку" потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожуючих з країн, які перебувають у "зеленому списку".

На сьогодні список виглядає наступним чином:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що майже немає сподівань на те, що Україна залишиться в "зеленому списку" Євросоюзу.

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