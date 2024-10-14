ЄС засудив атаки Ізраїлю проти миротворчих сил ООН у Лівані

"ЄС засуджує всі атаки проти місій ООН. Він (європейський блок - ред.) висловлює особливо глибоке занепокоєння з приводу атак Сил оборони Ізраїлю проти Тимчасових сил ООН у Лівані, які спричинили поранення кількох миротворців. Такі атаки проти миротворців ООН є грубим порушенням міжнародного права та цілком неприйнятні. Ці атаки мають бути зупинені негайно", - йдеться в документі.

Також у заяві Борреля від імені всіх країн ЄС сказано, що всі суб'єкти зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки та майна ООН, а також дотримуватися недоторканності приміщень ООН у будь-який час. Глава дипломатії ЄС наголосив, що від Ізраїлю чекають пояснень.

"Ми терміново чекаємо пояснень і ретельного розслідування від ізраїльської влади щодо нападів на ВСООНЛ, які відіграють основоположну роль у стабільності на півдні Лівану. Ми настійно закликаємо всі сторони повною мірою виконати свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки персоналу ВСООНЛ у будь-який час і дозволити ВСООНЛ продовжувати виконувати свій мандат", - сказано у заяві.

Боррель наголосив, що до складу Тимчасових сил ООН у Лівані входять військові та персонал із 16 країн-членів Європейського союзу. Крім того, голова дипломатії ЄС висловив повагу до їхнього професіоналізму та підтвердив незмінну підтримку ролі ВСООНЛ.

Також у документі сказано, що ЄС глибоко стурбований ракетними обстрілами Ізраїлю "Хезболлою", а також ударами ЦАХАЛ по густонаселених пунктах Лівану, які призводять до великих втрат серед мирного населення, і змушують багатьох залишати вдома.

"Ми закликаємо всі сторони дотримуватись міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин. ЄС знову закликає до негайного припинення вогню в Лівані, а також всі сторони взяти на себе зобов'язання та працювати над повним виконанням резолюції 1701 Ради Безпеки", - резюмував Боррель.