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ЕС осудил атаки Израиля против миротворческих сил ООН в Ливане

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил атаки ЦАХАЛ против сил ООН в Ливане. Он назвал такие атаки неприемлемыми и такими, которые грубо нарушают международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Европейского совета.

"ЕС осуждает все атаки против миссий ООН. Он (европейский блок - ред.) выражает особенно глубокую обеспокоенность по поводу атак Сил обороны Израиля против Временных сил ООН в Ливане, повлекших ранения нескольких миротворцев. Такие атаки против миротворцев ООН являются грубым нарушением международного права и полностью неприемлемы. Эти атаки должны быть остановлены немедленно", - говорится в документе.

Также в заявлении Борреля от имени всех стран ЕС сказано, что все субъекты обязаны принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и имущества ООН, а также соблюдать неприкосновенность помещений ООН в любое время. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что от Израиля ждут объяснений.

"Мы срочно ждем объяснений и тщательного расследования от израильских властей в отношении нападений на ВСООНЛ, которые играют основополагающую роль в стабильности на юге Ливана. Мы настоятельно призываем все стороны в полной мере выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности персонала ВСООНЛ в любое время и позволить ВСООНЛ продолжать выполнять свой мандат", - сказано в заявлении.

Боррель подчеркнул, что в состав Временных сил ООН в Ливане входят военные и персонал из 16 стран-членов Европейского союза. Кроме того, глава дипломатии ЕС выразил уважение их профессионализму и подтвердил неизменную поддержку роли ВСООНЛ.

Также в документе сказано, что ЕС глубоко обеспокоен ракетными обстрелами Израиля "Хезболлой", а также ударами ЦАХАЛ по густонаселенным пунктам Ливана, которые приводят к большим потерям среди мирного населения, и заставляют многих людей покидать дома.

"Мы призываем все стороны соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах. ЕС вновь призывает к немедленному прекращению огня в Ливане, а также ко всем сторонам взять на себя обязательства и работать над полным выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности", - резюмировал Боррель.

Напомним, что вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана. В своем обращении он сказал, что "Хезболла" использует миротворческие силы как "живой щит".

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