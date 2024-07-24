ЄС застеріг Словаччину від ухвалення закону про іноагентів

Юрова розповіла, що була в Братиславі та говорила про ініційований урядом Словаччини законопроєкт, який нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".

"Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (законодавства ЄС - ред.), тому що у нас вже є рішення суду", - сказала віцепрезидент Єврокомісії.

У 2017 році Угорщина прийняла подібний закон про НУО, що фінансуються з-за кордону, але скасувала його у 2021 році після того, як Європейський суд визнав його незаконним.

Що передувало

У квітні представники коаліції в парламенті Словаччини запропонували внести поправки до закону про неурядові організації, що зобов’язують маркувати НУО, які отримують понад 5 тисяч євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою".

Ці поправки викликали занепокоєння у словацької опозиції та Ради Європи.