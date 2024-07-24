ЕС предостерег Словакию от принятия закона об иноагентах

Юрова рассказала, что была в Братиславе и говорила об инициированном правительством Словакии законопроекте, напоминающем инициативы борьбы с "иноагентами".

"Я была очень четкой. Если вы последуете венгерскому примеру относительно закона о неправительственных организациях, мы немедленно приступим к процедуре нарушения (законодательства ЕС - ред.), потому что у нас уже есть решение суда", - сказала вице-президент Еврокомиссии.

В 2017 году Венгрия приняла подобный закон об НПО, финансируемых из-за рубежа, но отменила его в 2021 году после того, как Европейский суд признал его незаконным.

Что предшествовало

В апреле представители коалиции в парламенте Словакии предложили внести поправки в закон о неправительственных организациях, обязывающих маркировать НПО, получающих более 5 тысяч евро в год иностранного финансирования, как "организации с иностранной поддержкой".

Эти поправки вызвали беспокойство у словацкой оппозиции и Совета Европы.