ЕС запустит программу по изучению мутаций коронавируса

Эта программа получила название HERA incubator, она объединит органы здравоохранения и лаборатории европейских стран и будет иметь собственное финансирование, сказала она.

"На данный момент параллельно с усилиями, предпринимаемыми в отношении разработки нынешних вакцин, мы должны помочь промышленным компаниям развивать мощности для производства вакцин второго поколения", - сказала глава Еврокомиссии.