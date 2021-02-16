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ЕС запустит программу по изучению мутаций коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский союз запустит программу по изучению мутаций коронавируса для подготовки вакцин второго поколения. Запуск планируется 18 февраля.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

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Эта программа получила название HERA incubator, она объединит органы здравоохранения и лаборатории европейских стран и будет иметь собственное финансирование, сказала она.

"На данный момент параллельно с усилиями, предпринимаемыми в отношении разработки нынешних вакцин, мы должны помочь промышленным компаниям развивать мощности для производства вакцин второго поколения", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании.

Также в Мексике впервые подтвердили "британскую" мутацию коронавируса.

В ВОЗ ранее сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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