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ЄС запустить програму з вивчення мутацій коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський союз запустить програму з вивчення мутацій коронавірусу для підготовки вакцин другого покоління. Запуск планується 18 лютого.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Reuters.

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Ця програма отримала назву HERA incubator, вона об'єднає органи охорони здоров'я та лабораторії європейських країн і матиме власне фінансування, сказала вона.

"На даний момент паралельно із зусиллями, що робляться щодо розробки нинішніх вакцин, ми повинні допомогти промисловим компаніям розвивати потужності для виробництва вакцин другого покоління", - сказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великобританії.

Також в Мексиці вперше підтвердили "британську" мутацію коронавірусу.

У ВООЗ раніше повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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