ЕС запустил защитный механизм в связи с миграционным кризисом на границе Греции

В связи с наплывом мигрантов на греческой границе с Турцией Европейский союз запустил механизм гражданской защиты. Об этом в Twitter заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сегодня, 3 марта президент Еврокомиссии посетила греческо-турецкую границу, которую пытаются пересечь тысячи мигрантов из Сирии.

"Я хочу выразить свое сочувствие мигрантам, которых заманили ложными обещаниями в эту отчаянную ситуацию. Мы запустили механизм гражданской защиты на основе запроса, сделанного Грецией", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) усилит морские и сухопутные границы Греции 100 пограничниками в дополнение к существующим 530.

"Нам необходимо решительное вмешательство европейских пограничников, охватывающее как сухопутные, так и морские границы. Европейская граница должна быть защищена", - отметила глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов в Идлибе Турция открыла свои границы с Евросоюзом. В направлении ЕС хлынули более 70 тыс. мигрантов из Сирии. По состоянию на утро 1 марта количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией составляла около 76 358 человек.

Для усиления охраны государственной границы от мигрантов правительство Греции направило военные корабли к островам в Эгейском море.

Также РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии турецкой границы для беженцев в направлении Европейского союза.