В ЄС запускають механізм компенсацій українцям за збитки війни: що відомо

В ЄС створили орган, який визначатиме розмір компенсацій для українців за моральні збитки, завдані їм РФ у результаті збройної агресії.

Як пише РБК-Україна , про це розповіла Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Зокрема компенсації призначатимуться за смерть близького члена сім’ї, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі та навіть вимушену еміграцію. Це відбуватиметься в межах функціонування Міжнародного реєстру збитків, в який вже подано понад 85 тис. заяв від постраждалих українців.

За словами Шуляк, наступним кроком має стати створення Компенсаційного фонду, з якого ці виплати будуть здійснюватись. Ба більше, Єврокомісія вже запропонувала Україні репараційний кредит на 140 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами.

Що відомо про компенсаційну комісію для України

Нардепка повідомила, що 16 грудня в Гаазі підписано Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка є продовженням екосистеми Міжнародного реєстру збитків (RD4U).

До нього від українців надійшло вже понад 85 тис. заяв за 13 категоріями - від зруйнованого житла до сексуального насильства та депортації. Зокрема, йдеться про:

Вимушене внутрішнє переміщення. Смерть близького члена сім’ї. Зникнення безвісти близького члена сім’ї. Серйозні тілесні ушкодження. Сексуальне насильство. Катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання. Позбавлення волі. Примусова праця або служба. Насильницьке переміщення чи депортація дітей і дорослих. Пошкодження або знищення житлової нерухомості. Пошкодження або знищення нежитлової нерухомості. Втрата доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях. Інші види шкоди, що поступово додаються.

"Компенсаційна комісія, створення якої сьогодні формалізовано підписанням Конвенції, розглядатиме заяви, подані до RD4U, і визначатиме конкретні суми компенсацій для людей, бізнесу та держави Україна. Однак для цього потрібно ще 25 ратифікацій, необхідних для набуття Конвенцією чинності та початку роботи Комісії. І ЄС, і ми сподіваємось, що перші рішення про виплати будуть ухвалені вже в другій половині 2027 року", - повідомила Олена Шуляк.

Як виплачуватимуть компенсації

Виплати здійснюватимуться зі спеціального Компенсаційного фонду, створення якого стане фінальним етапом запуску системи Міжнародного реєстру збитків, розповіла нардепка.

Передбачалося, що компенсації будуть надаватись за рахунок репарацій від РФ, однак оскільки їх отримання може затягнутись на роки, в ЄС почали розглядати інші варіанти наповнення фонду. Зокрема, зараз пріоритетним джерелом мають стати знерухомлені російські активи. В ЄС уже пропонують Україні так званий репараційний кредит.

Єврокомісія пропонує надати Україні репараційний кредит обсягом 140 млрд євро під заставу заморожених активів Центробанку РФ. Згідно з цим планом, Росія зможе повернути ці кошти лише після закінчення війни проти України та виплати репарацій за завдану шкоду.

"Нагадаю, що ще в 2022 році західні країни заморозили, за різними оцінками, близько 260 млрд євро валютних резервів ЦБ РФ, включно з частиною коштів Фонду національного добробуту. Буде справедливим, якщо прибутки з цих активів працюватимуть на Україну - як компенсації українцям за збитки, які країна-агресор їм завдала", - пояснила Шуляк.