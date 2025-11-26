ЄС запускає власну оборонну програму із 300 млн євро для України

Документ було ухвалено 457 голосами "за" при 148 "проти" та 33 таких, що утрималися. Тепер його повинні ухвалити та імплементувати національні парламенти.

"Закон, прийнятий у вівторок, покликаний зміцнити оборонну промисловість ЄС, сприяти спільним європейським оборонним закупівлям, нарощувати виробництво оборонної продукції та посилити підтримку України", - зазначається у повідомленні.

Перша в історії ЄС Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) спрямована на зміцнення оборонно-технологічної та промислової бази, а також на підвищення оборонного потенціалу.

Бюджет програми складає 1,5 мільярда євро, з яких 300 мільйонів буде спрямовано на підтримку оборонної промисловості України. Ще 150 мільйонів піде до спеціально створеного Фонду для прискорення трансформації ланцюга постачання оборонної продукції (інструмент FAST).

Також передбачено інші варіанти фінансування програми, зокрема через програми SAFE та RRF. При цьому вартість компонентів оборонної продукції, які походять не з країн ЄС, не може перевищувати 35% від загальної вартості виробу.

Що передбачено для нас

Україна окрім 300 мільйонів євро отримає також можливість брати участь у спільних оборонних програмах країн ЄС. В спільних програмах повинні брати участь не менше, ніж чотири країни: однією зі сторін можемо стати ми.

Також буде створено спеціальний "Інструмент підтримки України", призначений для допомоги у модернізації українського ОПК та інтеграції його до європейського оборонпрому.