ЄС запускає програму "спрощення", щоб не відставати від США та Китаю, - фон дер Ляєн

Європейська комісія оголосила про "безпрецедентні зусилля зі спрощення", спрямовані на скорочення регуляторних норм і стимулювання інновацій. Це необхідно, щоб зупинити економічний спад у Європі та краще конкурувати з Китаєм і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани скоротити бюрократію та стимулювати інновації під час другого терміну на посаді голови Єврокомісії.

Плани, викладені в документі під назвою "Компас конкурентоспроможності", є відповіддю на жорстку доповідь колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який попередив, що ЄС ризикує "повільним і болісним занепадом", якщо не вжити термінових заходів.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС іноді накладає на компанії "складні" і "частково суперечливі" вимоги.

Однак вона наполягла на тому, що ЄС продовжить рухатися до своєї мети - досягти нульового рівня викидів парникових газів до середини століття. У документі підтверджується мета ЄС щодо скорочення викидів на 90% до 2040 року, яку фон дер Ляєн пообіцяла закріпити законодавчо.

За словами глави Єврокомісії, порядок денний спрощення відповідає цілям "зеленої угоди" ЄС, " тому, що ми повинні прискоритися. Чим складніше законодавство, тим повільніше досягнення кліматичних цілей".

Вона зазначила, що європейський бізнес надіслав "дуже чіткий сигнал" про те, що він зіткнувся із великими складнощами, а адміністративні процедури надто "громіздкі".

Фон дер Ляєн пообіцяла "безпрецедентні зусилля зі спрощення", які, за її словами, зменшать адміністративні витрати для компаній на 25% і на 35% для малих і середніх підприємств - за умови, що пропозиції комісії будуть прийняті та дотримані.

Спрощення мають оприлюднити наступного місяця.

Фон дер Ляєн також зазначила, що бізнес-модель ЄС протягом останніх 20-25 років ґрунтувалася на "дешевій робочій силі з Китаю, імовірно дешевій енергії з Росії" та на "частково аутсорсингу безпеки", але "ці дні минули".