ЕС запускает программу "упрощения", чтобы не отставать от США и Китая, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия объявила о "беспрецедентных усилиях по упрощению", направленных на сокращение регуляторных норм и стимулирование инноваций. Это необходимо, чтобы остановить экономический спад в Европе и лучше конкурировать с Китаем и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Урсула фон дер Ляйен объявила о планах сократить бюрократию и стимулировать инновации во время второго срока на посту председателя Еврокомиссии.

Планы, изложенные в документе под названием "Компас конкурентоспособности", являются ответом на жесткий доклад бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, который предупредил, что ЕС рискует "медленным и болезненным упадком", если не принять срочные меры.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС иногда накладывает на компании "сложные" и "частично противоречивые" требования.

Однако она настояла на том, что ЕС продолжит двигаться к своей цели - достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к середине века. В документе подтверждается цель ЕС по сокращению выбросов на 90% к 2040 году, которую фон дер Ляйен пообещала закрепить законодательно.

По словам главы Еврокомиссии, повестка дня упрощения соответствует целям "зеленого соглашения" ЕС, "потому, что мы должны ускориться. Чем сложнее законодательство, тем медленнее достижение климатических целей".

Она отметила, что европейский бизнес прислал "очень четкий сигнал" о том, что он столкнулся с большими сложностями, а административные процедуры слишком "громоздкие".

Фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные усилия по упрощению", которые, по ее словам, уменьшат административные расходы для компаний на 25% и на 35% для малых и средних предприятий - при условии, что предложения комиссии будут приняты и соблюдены.

Упрощения должны обнародовать в следующем месяце.

Фон дер Ляйен также отметила, что бизнес-модель ЕС в течение последних 20-25 лет основывалась на "дешевой рабочей силе из Китая, вероятно дешевой энергии из России" и на "частично аутсорсинге безопасности", но "эти дни прошли".