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ЄС запровадив санкції проти російських військових за насильство над жінками в Україні, - ЗМІ

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Вівторок 07 березня 2023 15:57
ЄС запровадив санкції проти російських військових за насильство над жінками в Україні, - ЗМІ Фото: ЄС запровадив санкції проти російських військових за насильство над жінками під час війни в Україні (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 7 березня, Європейський союз схвалив санкції проти дев'яти осіб і трьох юридичних осіб, причетних до випадків сексуального насильства щодо жінок під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Напередодні Міжнародного жіночого дня Європейський блок додав до свого "чорного списку" поліцейських і військових командирів, відповідальних за репресії проти українського населення, і, зокрема, чотирьох лідерів, відповідальних за керівництво військовими підрозділами, замішаними в сексуальних нападах на жінок під час вторгнення.

Це перший випадок, коли ЄС застосував режим санкцій у сфері прав людини до випадків сексуального насильства щодо жінок.

Видання зазначає, що до санкційного списку потрапили російські командир дивізії Микола Кузнєцов і полковник Раміль Ібатуллін, чиї підрозділи систематично здійснювали акти сексуального насильства щодо жінок у період із березня до квітня 2022 року.

"Масштаби і тяжкість сексуального і гендерного насильства в окупованих Росією районах України свідчать про систематичне планування. Командири знали про сексуальне насильство з боку військовослужбовців в Україні і, в деяких випадках, заохочували та наказували його", - йдеться в юридичному тексті, що супроводжує санкції.

Також під санкції потрапили офіційні особи Ірану, Сирії, Афганістану, М'янми, Південного Судану.

Водночас у списку санкцій опинилися Республіканська гвардія Сирії, штаб із військових питань і безпеки М'янми та іранська в'язниця.

Усім фігурантам чорного списку заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні фінансові активи, якщо їх виявлять у європейських банках, підлягають заморожуванню.

Нагадаємо, ЄС вирішив змінити підхід до санкцій проти Росії.

Крім того, США розширили санкції проти РФ і внесли до "чорного списку" понад 60 компаній.

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