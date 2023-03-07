ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС ввел санкции против российских военных за насилие над женщинами в Украине, - СМИ

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 15:57
ЕС ввел санкции против российских военных за насилие над женщинами в Украине, - СМИ Фото: ЕС ввел санкции против российских военных за насилие над женщинами во время войны в Украине (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 7 марта, Европейский союз одобрил санкции против девяти человек и трех юридических лиц, причастных к случаям сексуального насилия в отношении женщин во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Накануне Международного женского дня Европейский блок добавил в свой "черный список" полицейских и военных командиров, ответственных за репрессии против украинского населения, и, в частности, четырех лидеров, ответственных за руководство военными подразделениями, замешанными в сексуальных нападениях на женщин во время вторжения.

Это первый случай, когда ЕС применил режим санкций в области прав человека к случаям сексуального насилия в отношении женщин.

Издание отмечает, что в санкционный список попали российские командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин, чьи подразделения систематически совершали акты сексуального насилия в отношении женщин в период с марта по апрель 2022 года.

"Масштабы и тяжесть сексуального и гендерного насилия в оккупированных Россией районах Украины говорят о систематическом планировании. Командиры знали о сексуальном насилии со стороны военнослужащих в Украине и, в некоторых случаях, поощряли и приказывали его", - говорится в юридическом тексте, сопровождающем санкции.

Также под санкции попали официальные лица Ирана, Сирии, Афганистана, Мьянмы, Южного Судан.

При этом в санкционном списке оказались Республиканская гвардия Сирии, штаб по военным вопросам и безопасности Мьянмы и иранская тюрьма.

Всем фигурантам черного списка запрещен въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы, если таковые будут обнаружены в европейских банках, подлежат заморозке.

Напомним, ЕС решил изменить подход к санкциям против России.

Кроме того, США расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти