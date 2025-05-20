ЄС запровадив санкції проти проросійської пари з Німеччини: залякували українських дітей

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Колбаснікова і Шлунд почали організовувати в Німеччині проросійські мітинги із закликом до Берліна відмовитися від військової підтримки Києва.

У списку санкцій ЄС зазначено, що і Колбаснікова, і Шлунд брали участь у "дестабілізуючій діяльності". Зокрема, жінка сприяла "насильницьким діям", вчиненим її чоловіком, включно з організацією автопробігів для залякування українських неповнолітніх, які шукали притулку в Німеччині.

Також ЄС з'ясував, що пара підтримувала тісні зв'язки з Росспівробітництвом - російським державним агентством, яке займається просуванням культури РФ за кордоном, - і отримувала від нього фінансову підтримку.

Водночас блок запровадив санкції проти Андрія Харківського - громадянина Росії, який мешкає в Німеччині і перебуває в козачій організації, підтримуваній Кремлем.

Санкції передбачають заморожування всіх активів, що перебувають на території ЄС, а також заборону на в'їзд до країн блоку.

У своєму Telegram-каналі Колбаснікова і Шлунд уже поскаржилися, що санкції ввели проти людей, які "виступають за мир".