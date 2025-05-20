ЕС ввел санкции против пророссийской пары из Германии: запугивали украинских детей

Евросоюз ввел санкции против Елены Колбасниковой и ее мужа Макса Шлунда. Они открыто поддерживают войну РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После начала полномасштабной войны России против Украины Колбасникова и Шлунд начали организовывать в Германии пророссийские митинги с призывом к Берлину отказаться от военной поддержки Киева.
В санкционном списке ЕС указано, что и Колбасникова, и Шлунд принимали участие в "дестабилизирующей деятельности". В частности, женщина способствовала "насильственным действиям", совершенным ее мужем, включая организацию автопробегов для запугивания украинских несовершеннолетних, искавших убежища в Германии.
Также ЕС выяснил, что пара поддерживала тесные связи с Россотрудничеством - российским государственным агентством, которое занимается продвижением культуры РФ за рубежом, - и получала от него финансовую поддержку.
При этом блок ввел санкции против Андрея Харьковского - гражданина России, проживающего в Германии и состоящего в казачьей организации, поддерживаемой Кремлем.
Санкции предполагают заморозку всех активов, находящихся на территории ЕС, а также запрет на въезд в страны блока.
В своем Telegram-канале Колбасникова и Шлунд уже пожаловались, что санкции ввели против людей, которые "выступают за мир".
Напомним, в 2023 году немецкий суд оштрафовал Елену Колбасникову на 900 евро.
Такое наказание ей назначили за то, что Россия "не агрессор, а помогает закончить войну в Украине".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.