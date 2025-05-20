ЕС ввел санкции против пророссийской пары из Германии: запугивали украинских детей

После начала полномасштабной войны России против Украины Колбасникова и Шлунд начали организовывать в Германии пророссийские митинги с призывом к Берлину отказаться от военной поддержки Киева.

В санкционном списке ЕС указано, что и Колбасникова, и Шлунд принимали участие в "дестабилизирующей деятельности". В частности, женщина способствовала "насильственным действиям", совершенным ее мужем, включая организацию автопробегов для запугивания украинских несовершеннолетних, искавших убежища в Германии.

Также ЕС выяснил, что пара поддерживала тесные связи с Россотрудничеством - российским государственным агентством, которое занимается продвижением культуры РФ за рубежом, - и получала от него финансовую поддержку.

При этом блок ввел санкции против Андрея Харьковского - гражданина России, проживающего в Германии и состоящего в казачьей организации, поддерживаемой Кремлем.

Санкции предполагают заморозку всех активов, находящихся на территории ЕС, а также запрет на въезд в страны блока.

В своем Telegram-канале Колбасникова и Шлунд уже пожаловались, что санкции ввели против людей, которые "выступают за мир".