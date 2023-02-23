ЕС введет более жесткие меры по борьбе с уклонением России от санкций, - Германия
Сегодня, 23 февраля, министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Евросоюз планирует ввести более жесткие меры по борьбе с компаниями, уклоняющимися от западных санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, возможно включение в список компаний, обходящих санкции через третьи страны, чтобы торговля с этими компаниями была прекращена, чтобы прервать их поток товаров в Россию.
"Согласно данным внешней торговли, находящиеся под санкциями ЕС товары в значительной степени экспортировались компаниями из Германии и других государств ЕС в Россию через "некоторые третьи страны", - говорится в заявлении министерства экономики Германии.
Он подчеркнул, что уклонение от санкций "уже наказывается законом", и если будет доказано, что это было сознательное решение, оно также будет "наказываться или преследоваться".
Напомним, завтра президент США Джо Байден объявит новые санкции против России.
Кроме того, в ЕС почти согласовали 10 пакет санкций против РФ.
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