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ЕС введет более жесткие меры по борьбе с уклонением России от санкций, - Германия

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Германия, Четверг 23 февраля 2023 23:02
ЕС введет более жесткие меры по борьбе с уклонением России от санкций, - Германия Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 февраля, министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Евросоюз планирует ввести более жесткие меры по борьбе с компаниями, уклоняющимися от западных санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, возможно включение в список компаний, обходящих санкции через третьи страны, чтобы торговля с этими компаниями была прекращена, чтобы прервать их поток товаров в Россию.

"Согласно данным внешней торговли, находящиеся под санкциями ЕС товары в значительной степени экспортировались компаниями из Германии и других государств ЕС в Россию через "некоторые третьи страны", - говорится в заявлении министерства экономики Германии.

Он подчеркнул, что уклонение от санкций "уже наказывается законом", и если будет доказано, что это было сознательное решение, оно также будет "наказываться или преследоваться".

Напомним, завтра президент США Джо Байден объявит новые санкции против России.

Кроме того, в ЕС почти согласовали 10 пакет санкций против РФ.

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