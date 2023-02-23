ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден завтра оголосить нові санкції проти Росії, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 23 лютого 2023 21:22
Байден завтра оголосить нові санкції проти Росії, - Білий дім Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден завтра, 24 лютого, анонсує запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, 24 лютого Байден проведе онлайн-зустріч із лідерами "Великої сімки" та президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити координацію допомоги українській державі.

"Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)… США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід Путіну. Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну та технологічну промисловість, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції", - додала вона.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо розповів, що нові санкції США та союзників проти Росії будуть націлені на товари подвійного призначення.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться близько 200 російських юридичних та фізичних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Білий дім Війна Росії проти України
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто