Байден завтра оголосить нові санкції проти Росії, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, 24 лютого Байден проведе онлайн-зустріч із лідерами "Великої сімки" та президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити координацію допомоги українській державі.

"Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)… США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід Путіну. Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну та технологічну промисловість, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції", - додала вона.