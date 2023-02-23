Байден завтра оголосить нові санкції проти Росії, - Білий дім
Президент США Джо Байден завтра, 24 лютого, анонсує запровадження нових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, 24 лютого Байден проведе онлайн-зустріч із лідерами "Великої сімки" та президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити координацію допомоги українській державі.
"Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)… США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід Путіну. Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну та технологічну промисловість, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції", - додала вона.
Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо розповів, що нові санкції США та союзників проти Росії будуть націлені на товари подвійного призначення.
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться близько 200 російських юридичних та фізичних осіб.
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