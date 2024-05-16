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ЄС запровадить санкції проти низки російських ЗМІ, - Reuters

Ілюстративне фото: ЄС запровадить санкції проти низки російських ЗМІ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Європейський союз запровадить санкції проти ще чотирьох російських ЗМІ, які звинувачуються у пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, санкції буде запроваджено проти:

  • "Голос Європи";
  • "РИА Новости";
  • "Известия";
  • "Российская газета".

Окрім цього буде заборонено фінансування Росією європейських медіа, неурядових організацій чи політичних партій.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив низку санкцій проти російських громадян та компаній. Однак ті, хто потрапив у санкцій списки, мають змогу оскаржити таке рішення у суді. Зокрема, днями в ЄС відмовилися знімати санкції проти Російського фонду прямих інвестицій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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