ЕС введет санкции против ряда российских СМИ, - Reuters

По данным издания, санкции будут введены против:

"Голос Европы";

"РИА Новости";

"Известия";

"Российская газета".

Кроме этого, будет запрещено финансирование Россией европейских медиа, неправительственных организаций или политических партий.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел ряд санкций против российских граждан и компаний. Однако попавшие в санкции списки имеют возможность обжаловать такое решение в суде. В частности, на днях в ЕС отказались снимать санкции против Российского фонда прямых инвестиций.

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