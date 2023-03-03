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ЄС запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters

Фото: ЄС запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі.

Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца у четвер, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.

"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.

Очікується, що Шольц і президент США Джо Байден обговорять війну РФ проти України, що триває, а також Китай, коли зустрінуться в Білому домі. Китай заперечує будь-які наміри озброїти Росію.

Нагадаємо, що Сполучені Штати повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо він надасть військову підтримку Росії.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

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