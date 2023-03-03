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ЕС введет санкции против Китая, если он будет поставлять оружие в РФ, - Reuters

Фото: ЕС введет санкции против Китая, если он будет поставлять оружие в РФ (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

ЕС намерен ввести санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если Китай поставит оружие России, это будет абсолютно красной линией", - говорится в материале.

Комментарии перекликаются с высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца в четверг, который предостерегает Китай от предоставления такой помощи РФ, поскольку она продолжает воевать против Украины.

"Не поставляйте никакого оружия агрессору России", - сказал Шольц в своем выступлении перед парламентом Германии.

Ожидается, что Шольц и президент США Джо Байден обсудят продолжающуюся войну РФ против Украины, а также Китай, когда встретятся в Белом доме. Китай отрицает какие-либо намерения вооружить Россию.

Напомним, что Соединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.

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