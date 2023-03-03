ЕС введет санкции против Китая, если он будет поставлять оружие в РФ, - Reuters

ЕС намерен ввести санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если Китай поставит оружие России, это будет абсолютно красной линией", - говорится в материале.

Комментарии перекликаются с высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца в четверг, который предостерегает Китай от предоставления такой помощи РФ, поскольку она продолжает воевать против Украины.

"Не поставляйте никакого оружия агрессору России", - сказал Шольц в своем выступлении перед парламентом Германии.

Ожидается, что Шольц и президент США Джо Байден обсудят продолжающуюся войну РФ против Украины, а также Китай, когда встретятся в Белом доме. Китай отрицает какие-либо намерения вооружить Россию.