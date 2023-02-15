ЄС запровадить санкції проти іранських організацій, причетних до війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За її словами, 10-й пакет санкцій, який передбачає торгові обмеження на суму 11 млрд євро, буде спрямований на нові заборони та контроль за експортом технологій, включаючи безпілотники, гелікоптери та ракети.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що санкції поширюватимуться на тих, хто пов'язаний з іранською Революційною гвардією.

Нагадаємо, днями СШАвнесли до "чорного списку" сім компаній з Ірану. До того ж Вашингтон ввів санкції проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КШІР) та п'ятьох членів його правління за утиск протестів в Ірані.

Також ми писали, що уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо іранських громадян та підприємств.

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