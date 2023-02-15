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ЕС введет санкции против иранских организаций, причастных к войне в Украине

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейский союз впервые введет санкции в отношении иранских организаций, причастных к войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции будут распространяться на тех, кто связан с иранской Революционной гвардией.

По ее словам, 10-й пакет санкций, который подразумевает торговые ограничения на сумму в 11 млрд евро, будет направлен на новые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.

Напомним, на днях США внесли в "черный список" семь компаний из Ирана. К тому же Вашингтон ввел санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пятерых членов его правления за притеснение протестов в Иране.

Также мы писали, что правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий.

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