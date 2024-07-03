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ЕС введет пошлины на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, - FT

Брюссель, Среда 03 июля 2024 10:31
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ЕС введет пошлины на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, - FT Фото: ЕС введет пошлины на товары из Temu, Shein и AliExpress (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, включая Temu, Shein и AliExpress.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации источников издания, в конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать беспошлинно.

Согласно действующим правилам ЕС, посылки, приобретенные онлайн из стран, не входящих в ЕС, не облагаются таможенными пошлинами, если их стоимость составляет менее 150 евро.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС из-за рубежа прибыло два миллиарда посылок с заявленной стоимостью менее 150 евро. Еврокомиссия отмечает, что "огромные объемы электронной торговли испытывают таможенные органы на прочность".

В статье FT говорится, что ЕС обсуждает отмену ограничения в рамках проекта таможенной реформы, предложенного Еврокомиссией в мае 2023 года, но теперь он может попытаться ускорить его принятие, чтобы противостоять всплеску дешевого импорта.

Критики Shein и Temu в Соединенных Штатах уже жаловались на то, что они используют освобождение от импортной пошлины, чтобы подорвать позиции конкурентов и избежать таможенных проверок своей продукции. Такая практика позволяет обеим компаниям предлагать покупателям по всему миру платья всего за 8 долларов и умные часы за 25 долларов.

Напомним, в Украине необлагаемая налогом стоимость посылок из-за границы также составляет 150 евро. Сниженный лимит в 100 евро действовал 2,5 года до начала 2022 года, однако он не принес дополнительных доходов в бюджет.

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