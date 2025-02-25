ЄС запропонував Україні свою угоду щодо "рідкісноземів"

"Двадцять один із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства", - розповів Сежурне.

При цьому він зауважив: "Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати укладення взаємовигідної угоди".

Деталі європейської угоди наразі не відомі.

Угода між Україною та США

Вашингтон запропонував Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка передбачала створення фонду на 500 млрд доларів. США мали б отримати економічні та управлінські права в ньому, а доходи від продажу ресурсів використовувалися б як спосіб "відшкодування" американської допомоги. Президент Володимир Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.

Видання NBC News писало, що у Трампа запропонували Україні надати США 50% прав на рідкісноземельні метали, але висловили готовність розмістити американські війська для охорони копалин.

Вчора віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що команди України та Сполучених Штатів Америки знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо рідкісноземельних металів.

Водночас Axios дізнався нові деталі драфту угоди між США та Україною щодо "рідкісноземів".