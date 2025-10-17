ЄС запропонував купувати зброю для України за рахунок активів РФ, - ЗМІ

Як пише видання, пропозицію, яку було представлено послам Європейського Союзу озвучили після того, як європейських партнерів здивувала згода президента США Дональда Трампа провести зустріч із російським лідером Володимиром Путіним в Угорщині для обговорення можливостей припинення війни в Україні.

Після розмови з Путіним Трамп заявив про можливість відновлення торгівлі між США та Росією у разі завершення війни, а також натякнув, що не планує надалі постачати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Активи Центрального банку Росії

Європейська комісія планує використати активи Центрального банку Росії, заморожені в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, для фінансування так званого "репараційного кредиту" для України на суму 140 мільярдів євро.

Як зазначається у документі Єврокомісії, з яким ознайомилося Financial Times, більша частина коштів буде спрямована на закупівлю зброї, а також на підтримку оборонної промисловості України та країн ЄС.

Постачання європейського озброєння

Хоча пріоритет у постачанні європейського озброєння, по інформації видання, було встановлено на прохання Франції, у Єврокомісії зазначили, що співпраця може передбачати участь міжнародних партнерів, які готові надати додаткову підтримку Україні.

"Упродовж останніх місяців президент США Дональд Трамп погодився дозволити продаж більшої кількості американського озброєння Україні, за умови, що Європа та союзники оплатять ці поставки", - пише видання.

Підтримка України

Крім того, Єврокомісія закликала країни G7 та інші держави посилити підтримку України разом із ЄС, ідеться у матеріалі Financial Times.

"Це може передбачати повторення механізму “репараційного кредиту” ЄС шляхом мобілізації заморожених російських активів у юрисдикціях інших держав", - пише видання.