ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ, - СМИ

Как пишет издание, предложение, которое было представлено послам Европейского Союза озвучили после того, как европейских партнеров удивило согласие президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии для обсуждения возможностей прекращения войны в Украине.

После разговора с Путиным Трамп заявил о возможности возобновления торговли между США и Россией в случае завершения войны, а также намекнул, что не планирует в дальнейшем поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Активы Центрального банка России

Европейская комиссия планирует использовать активы Центрального банка России, замороженные в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, для финансирования так называемого "репарационного кредита" для Украины на сумму 140 миллиардов евро.

Как отмечается в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилось Financial Times, большая часть средств будет направлена на закупку оружия, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и стран ЕС.

Поставки европейского вооружения

Хотя приоритет в поставках европейского вооружения, по информации издания, был установлен по просьбе Франции, в Еврокомиссии отметили, что сотрудничество может предусматривать участие международных партнеров, которые готовы оказать дополнительную поддержку Украине.

"В течение последних месяцев президент США Дональд Трамп согласился разрешить продажу большего количества американского вооружения Украине, при условии, что Европа и союзники оплатят эти поставки", - пишет издание.

Поддержка Украины

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны G7 и другие государства усилить поддержку Украины вместе с ЕС, говорится в материале Financial Times.

"Это может предусматривать повторение механизма "репарационного кредита" ЕС путем мобилизации замороженных российских активов в юрисдикциях других государств", - пишет издание.