У ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів

У пропозиціях йдеться про те, що російські кредитори Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк мають бути відрізані від міжнародної платіжної системи SWIFT. Заборона Газпромбанку матиме далекосяжні наслідки, оскільки саме вона проводить платежі за експорт російського газу.

Крім того, група країн пропонує заборонити купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, алмази, якщо вони походять з Росії та якщо вони були експортовані з Росії до ЄС чи будь-якої третьої країни. Експорт російських алмазів оцінюється у 4 млрд євро на рік.

Країни закликали до "заборони на співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики", на передачу готівкових банкнот ЄС чи США до Росії та на продаж нерухомості росіянам.

Вони також хочуть заборони російського фінансування зареєстрованих у ЄС лобістських фірм, неурядових організацій.

Група табору заявила, що люди, які допомагають Росії обходити санкції, самі мають бути внесені до чорних списків заборони на в'їзд до ЄС та заморожування активів.

Згідно з пропозиціями, у сфері послуг ЄС має запровадити заборону на використання технологій "Лабораторії Касперського" всередині Європи та заборонити фірмам ЄС виконувати ІТ-роботу для російських клієнтів.

На фронті контрпропаганди пропонувалося заборонити три російські телеканали (НТВ Мир, РЕН ТВ та Росія 1), а також шість інтернет-порталів.