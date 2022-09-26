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В ЕС предложили запретить экспорт в Россию смартфонов

Фото: жителей России оставят без смартфонов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Группа европейских стран предлагает существенно ужесточить санкции против России. Польша, страны Балтии и Ирландия подали 9-страничный список, который включает запрет на экспорт высокотехнологичной продукции, включая смартфоны, радарное оборудование и лазерные приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

В предложениях говорится, что российские кредиторы Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк должны быть отрезаны от международной платежной системы SWIFT. Запрет Газпромбанка будет иметь далеко идущие последствия, поскольку именно он проводит платежи за экспорт российского газа.

Кроме того, группа стран предлагает запретить покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, алмазы, если они происходят из России и если они были экспортированы из России в ЕС или в любую третью страну. Экспорт российских алмазов оценивается в 4 млрд евро в год.

Страны призвали к "запрету на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики", на передачу наличных банкнот ЕС или США в Россию и на продажу недвижимости россиянам.

Они также хотят запрета на российское финансирование зарегистрированных в ЕС лоббистских фирм, неправительственных организаций.

Группа стана заявила, что люди, которые помогают России обходить санкции, сами должны быть внесены в черные списки запрета на въезд в ЕС и замораживания активов.

Согласно предложениям, в сфере услуг ЕС должен ввести запрет на использование технологий "Лаборатории Касперского" внутри Европы и запретить фирмам ЕС выполнять ИТ-работу для российских клиентов.

На фронте контрпропаганды предлагалось запретить три российских телеканала (НТВ Мир, РЕН ТВ и Россия 1), а также шесть интернет-порталов.

Как сообщало РБК-Украина, пять стран-членов ЕС выступили с предложением ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России.

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