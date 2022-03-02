UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС запретил вывозить наличные евро в Россию

Автор: Юлия Бойко

Европейский союз в качестве дополнительных санкций против России запретил вывозить в эту страну наличные евро. А также продавать валюту связанным с Россией юридическим лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Сообщается, что Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу, включая правительство и Центральный банк России, или для использования на территории РФ.

Кроме того, пакет принятых мер включает в себя поставку оборудования и материалов для Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира, запрет на пролет в воздушном пространстве ЕС и на доступ в аэропорты для российских перевозчиков всех видов, запрет на операции с российским Центральным банком, а также запрет государственным СМИ Russia Today и Sputnik на вещание в ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС отключает семь российских банков от SWIFT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВойна России против Украины