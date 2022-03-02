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ЄС заборонив вивозити готівкові євро до Росії

Автор: Юлія Бойко

Європейський союз як додаткові санкції проти Росії заборонив вивозити в цю країну готівкові євро. А також продавати валюту пов'язаним із Росією юридичним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.

Повідомляється, що Євросоюз заборонив продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти, деноміновані в євро, в Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання на території РФ.

Крім того, пакет вжитих заходів включає постачання обладнання та матеріалів для Збройних сил України через Європейський фонд миру, заборону на проліт у повітряному просторі ЄС та на доступ до аеропортів для російських перевізників усіх видів, заборону на операції з російським Центральним банком, а також заборону державним ЗМІ Russia Today та Sputnik на мовлення в ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС відключає сім російських банків від SWIFT.

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