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ЕС может заплатить Венгрии за поддержку эмбарго на российскую нефть

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Брюссель, Вторник 10 мая 2022 23:31
ЕС может заплатить Венгрии за поддержку эмбарго на российскую нефть Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Артур Родивилов

Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти и шестого пакета санкций в целом. План передачи денег сейчас разрабатывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации газеты, европейские чиновники изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть.

По словам трех европейских чиновников, деньги должны быть переданы Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая должна быть сформулирована на следующей неделе.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ждет от Еврокомиссии новых предложений о том, каким образом будет обеспечена энергобезопасность страны в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС.

Напомним, Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в который должно войти эмбарго на российскую нефть. Ряд стран, включая Венгрию, выступают против этого запрета и угрожают заблокировать принятие новых ограничений.

О том, когда ЕС введет шестой санкционный пакет против России и на какие результаты рассчитывают в Украине - в аналитическом материале РБК-Украина.

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