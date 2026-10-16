У ЄС запевнили, що не послаблять санкції проти Росії

Їхні заяви пролунали на тлі рішень президента США Дональда Трампа про послаблення санкційного тиску і про обмеження допомоги Україні.

"Звичайно, ми підтримали енергетичне перемир'я, оголошене президентом Трампом. Але ж ми бачимо, що Росія жодної хвилини його не дотримувалася. Натомість Росія пішла на ескалацію. Ми мусимо посилити тиск на Росію", - наголосила фон дер Ляєн.

Кошта також виключив можливість зниження санкцій тиску на Росію.

"Наш сигнал дуже простий: підтримка ЄС зараз сильніша, ніж будь-коли. Не час відкликати будь-яку підтримку України, зараз не час послаблювати санкції проти РФ. Навпаки, зараз час посилити підтримку і посилити тиск, щоб змусити Росію піти на справжнє перемир'я. Скажу абсолютно чітко: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну", - зазначив він.