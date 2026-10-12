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ЄС ухвалив найбільше розширення санкційного списку проти РФ

13:14 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
ЄС ухвалив найбільше розширення санкційного списку проти РФ Фото: верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)
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Євросоюз ухвалив найбільше розширення санкційного списку проти Росії від початку війни - майже 1600 нових позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас у соцмережі X.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно ухвалили майже 1600 нових санкційних позицій проти військово-промислового комплексу Росії. Це найбільше розширення нашого санкційного списку з того часу, як Росія почала війну. Європа знову демонструє єдиний фронт", - написала Каллас.

За її словами, більше половини нових позицій стосується ланцюга виробництва балістичних ракет.

"Ми робимо значно складнішим, повільнішим і дорожчим для Росії виробництво зброї, якою вона вбиває українців", - додала Каллас.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкційний тиск і закрити Росії доступ до західних компонентів, які можна знайти в 90% її озброєнь.

Київ також підготував список ще з десяти російських олігархів і порушить це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі цього тижня.

Як повідомляло РБК-Україна, у Палаті представників США готують двопартійний законопроєкт про заборону купівлі російської нафти.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік через день після того, як президент США Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизель на світових ринках.

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