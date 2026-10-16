RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

В ЕС заверили, что не ослабят санкции против России

12:27 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Антониу Кошта, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен (Getty Images)

Руководители Европейского Союза публично заверили в том, что санкции против России ни в коем случае не будут ослаблены, несмотря на действия США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Евросовета Антониу Средства перед заседанием Европейского совета.

Их заявления раздались на фоне решений президента США Дональда Трампа об ослаблении санкционного давления и об ограничении помощи Украине.

"Конечно, мы поддержали энергетическое перемирие, объявленное президентом Трампом. Но мы видим, что Россия ни минуты его не придерживалась. Зато Россия пошла на эскалацию. Мы должны усилить давление на Россию", - подчеркнула фон дер Ляен.

Кошта также исключил возможность понижения санкций давления на Россию.

"Наш сигнал очень прост: поддержка ЕС сейчас сильнее, чем когда-либо. Не время отозвать любую поддержку Украины, сейчас не время ослаблять санкции против РФ. Напротив, сейчас пора усилить поддержку и усилить давление, чтобы заставить Россию пойти на настоящее перемирие. Скажу абсолютно четко: мы не отменим никаких санкций", - сказал он.

Напомним, недавно Евросоюз принял наибольшее расширение санкционного списка против России с начала войны - почти 1600 новых позиций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕврокомиссияЕвросоюзСанкции против РоссииВойна в УкраинеУрсула фон дер Ляйен