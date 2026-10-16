У ЄС запевнили, що не послаблять санкції проти Росії

Керівники Європейського Союзу публічно запевнили у тому, що санкції проти Росії у жодному разі не будуть послаблені, попри дії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Євроради Антоніу Кошти перед перед засіданням Європейської ради.

Їхні заяви пролунали на тлі рішень президента США Дональда Трампа про послаблення санкційного тиску і про обмеження допомоги Україні.

"Звичайно, ми підтримали енергетичне перемир'я, оголошене президентом Трампом. Але ж ми бачимо, що Росія жодної хвилини його не дотримувалася. Натомість Росія пішла на ескалацію. Ми мусимо посилити тиск на Росію", - наголосила фон дер Ляєн.

Кошта також виключив можливість зниження санкцій тиску на Росію.

"Наш сигнал дуже простий: підтримка ЄС зараз сильніша, ніж будь-коли. Не час відкликати будь-яку підтримку України, зараз не час послаблювати санкції проти РФ. Навпаки, зараз час посилити підтримку і посилити тиск, щоб змусити Росію піти на справжнє перемир'я. Скажу абсолютно чітко: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну", - зазначив він.