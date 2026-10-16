ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У ЄС запевнили, що не послаблять санкції проти Росії

12:27 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У ЄС запевнили, що не послаблять санкції проти Росії Фото: Антоніу Кошта, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Керівники Європейського Союзу публічно запевнили у тому, що санкції проти Росії у жодному разі не будуть послаблені, попри дії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Євроради Антоніу Кошти перед перед засіданням Європейської ради.

Їхні заяви пролунали на тлі рішень президента США Дональда Трампа про послаблення санкційного тиску і про обмеження допомоги Україні.

"Звичайно, ми підтримали енергетичне перемир'я, оголошене президентом Трампом. Але ж ми бачимо, що Росія жодної хвилини його не дотримувалася. Натомість Росія пішла на ескалацію. Ми мусимо посилити тиск на Росію", - наголосила фон дер Ляєн.

Кошта також виключив можливість зниження санкцій тиску на Росію.

"Наш сигнал дуже простий: підтримка ЄС зараз сильніша, ніж будь-коли. Не час відкликати будь-яку підтримку України, зараз не час послаблювати санкції проти РФ. Навпаки, зараз час посилити підтримку і посилити тиск, щоб змусити Росію піти на справжнє перемир'я. Скажу абсолютно чітко: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз ухвалив найбільше розширення санкційного списку проти Росії від початку війни - майже 1600 нових позицій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Єврокомісія Євросоюз Санкції проти Росії Війна в Україні Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих
Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів