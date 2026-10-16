В ЕС заверили, что не ослабят санкции против России

Руководители Европейского Союза публично заверили в том, что санкции против России ни в коем случае не будут ослаблены, несмотря на действия США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Евросовета Антониу Средства перед заседанием Европейского совета.

Их заявления раздались на фоне решений президента США Дональда Трампа об ослаблении санкционного давления и об ограничении помощи Украине.

"Конечно, мы поддержали энергетическое перемирие, объявленное президентом Трампом. Но мы видим, что Россия ни минуты его не придерживалась. Зато Россия пошла на эскалацию. Мы должны усилить давление на Россию", - подчеркнула фон дер Ляен.

Кошта также исключил возможность понижения санкций давления на Россию.

"Наш сигнал очень прост: поддержка ЕС сейчас сильнее, чем когда-либо. Не время отозвать любую поддержку Украины, сейчас не время ослаблять санкции против РФ. Напротив, сейчас пора усилить поддержку и усилить давление, чтобы заставить Россию пойти на настоящее перемирие. Скажу абсолютно четко: мы не отменим никаких санкций", - сказал он.