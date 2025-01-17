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ЄС залучить бельгійського короля в разі вето Орбана на санкції проти Росії, - FT

Брюссель, П'ятниця 17 січня 2025 10:33
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ЄС залучить бельгійського короля в разі вето Орбана на санкції проти Росії, - FT Фото: бельгійський король Філіппу I (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Європейському Союзі розглядають варіанти на випадок вето Угорщини на продовження санкцій проти Москви. Одним зі способів може бути закон Королівства Бельгії часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Financial Times.

Як зазначається в публікації, наразі офіційні особи ЄС намагаються переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана продовжити санкції та арешт російських активів.

Зокрема, йдеться про 190 млрд євро в депозитарії Euroclear, розташованим у Бельгії. Якщо санкції не продовжать, ці гроші "опиняться в Росії наступного дня", оскільки не буде підстав їх утримувати, розповів Financial Times європейський чиновник

На цей випадок може бути використаний королівський указ часів Другої світової війни (за 1944 рік), який дасть змогу бельгійському королю Філіпу I блокувати передання з країни заморожених активів Росії, повідомили джерела видання.

Продовження санкцій

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 16-м пакетом заходів.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Як заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, країна ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії наприкінці цього місяця, і вважає, що ЄС має ухвалити рішення з цього питання тільки після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.

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