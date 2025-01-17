ЕС привлечет бельгийского короля в случае вето Орбана на санкции против России, - FT

В Европейском Союзе рассматривают варианты на случай вето Венгрии на продление санкций против Москвы. Одним из способов может быть закон Королевства Бельгии времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Financial Times .

Как отмечается в публикации, пока официальные лица ЕС пытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлить санкции и арест российских активов.

В частности, речь идет 190 млрд евро в депозитарии Euroclear, расположенным в Бельгии. Если санкции не продлят, эти деньги "окажутся в России на следующий день", поскольку не будет оснований их удерживать, рассказал Financial Times европейский чиновник

На этот случай может быть использован королевский указ времен Второй мировой войны (за 1944 год), который позволит бельгийскому королю Филиппу I блокировать передачу из страны замороженных активов России, сообщили источники издания.

Продление санкций

ЕС одобрил 15 пакетов санкций против России после вторжения Москвы на Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом мер.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Как заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, страна еще не решила, поддерживать ли продление санкций Евросоюза против России в конце этого месяца, и считает, что ЕС должен принять решение по этому вопросу только после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа.