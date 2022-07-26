ЕС может заключить сделку с Путиным, но тот лишь усилит давление, - Кулеба

Европа может попытаться заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, чтобы получить дешевый газ ценой отказа от военной поддержки Украины. Но тот лишь усилит давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для France24 .

В частности, он прокомментировал усталость Европы от войны в Украине и то, что в некоторых странах предлагают отказаться от оказания помощи в обмен на дешевый российский газ.

"Я не думаю, что есть выбор между обогревом домов и вооружением Украины. Я категорически против, чтобы кто-то делал бы выбор. Это два разных процесса, но я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить сделку с Путиным, они вольны в этом. Но правда в том, что они не достигнут успеха, потому что Путин поймет это как проявление слабости и только увеличит давление", - отметил Кулеба.

По его словам, при такой модели европейцы сначала пойдут на уступки Путина, а потом он разрушит их образ жизни, захватив новые территории.