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ЕС может заключить сделку с Путиным, но тот лишь усилит давление, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Европа может попытаться заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным, чтобы получить дешевый газ ценой отказа от военной поддержки Украины. Но тот лишь усилит давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для France24.

В частности, он прокомментировал усталость Европы от войны в Украине и то, что в некоторых странах предлагают отказаться от оказания помощи в обмен на дешевый российский газ.

"Я не думаю, что есть выбор между обогревом домов и вооружением Украины. Я категорически против, чтобы кто-то делал бы выбор. Это два разных процесса, но я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить сделку с Путиным, они вольны в этом. Но правда в том, что они не достигнут успеха, потому что Путин поймет это как проявление слабости и только увеличит давление", - отметил Кулеба.

По его словам, при такой модели европейцы сначала пойдут на уступки Путина, а потом он разрушит их образ жизни, захватив новые территории.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что Россия будет продолжать газовый шантаж Европы, пока не отменят санкции.

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Владимир ПутинДмитрий Кулеба