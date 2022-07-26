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ЄС може укласти угоду з Путіним, але той лише посилить тиск, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Європа може спробувати укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб отримати дешевий газ ціною відмови від військової підтримки України. Але той лише посилить тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для France24.

Зокрема, він прокоментував втому Європи від війни в Україні і те, що в деяких країнах пропонують відмовитися від надання допомоги в обмін на дешевий російський газ.

"Я не думаю, що є вибір між обігрівом будинків і озброєнням України. Я категорично проти, щоб хтось робив би вибір. Це два різних процеси, але я не можу нав'язувати думку європейцям. Якщо вони вирішать укласти угоду з Путіним, вони вільні в цьому. Але правда в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що Путін зрозуміє це як прояв слабкості і лише збільшить тиск", - зазначив Кулеба.

За його словами, при такій моделі європейці спочатку підуть на поступки Путіна, а потім він зруйнує їх спосіб життя, захопивши нові території.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg опублікувало матеріал, в якому говориться, що Росія продовжуватиме газовий шантаж Європи, поки не скасують санкції.

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Володимир ПутінДмитро Кулеба