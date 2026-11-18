За словами Кубілюса, нестача перехоплювачів балістичних ракет зараз є серйозною проблемою для України. Єврокомісар наголосив, що Росія нарощує виробництво балістики.

За оцінками Брюсселя, цього року Москва може випустити по Україні близько 2000 балістичних ракет (торік їх було близько 1000). Водночас США виробляють лише близько 700 таких ракет на рік.

"Наше завдання зараз полягає в тому, щоб спробувати поговорити з державами-членами, щоб переконати їх здійснити такий обмін", - зазначив Кубілюс.

Брюссель закликає країни діяти негайно, а не покладатися лише на довгострокові закупівлі.

Водночас ЄС презентував новий інструмент підтримки України на 45 млрд євро, з яких 25 млрд євро підуть на зміцнення армії.

Крім того, Єврокомісія планує використати 21 млрд євро, що залишилися від позики SAFE, а також майбутній оборонний пакт між ЄС та Україною.

Це допоможе збільшити європейське виробництво засобів ППО та зменшити залежність від американських ракет.

Зараз Україна вже має контракти на ракети Patriot PAC-2 та PAC-3 з поставкою у 2028-2029 роках, а виробництво PAC-2 планують запустити за ліцензією у Німеччині.

Напередодні із подібною пропозицією до союзників під час засідання у форматі "Рамштайн" звернувся президент України Володимир Зеленський.

"Україні потрібні ракети-перехоплювачі Patriot та IRIS-T з тих запасів, які у вас вже є. А натомість ми можемо надати вам нові ракети, які Україна вже замовила, коли вони будуть вироблені. Це не пожертвування. Це обмін. І ви даєте нам ракети, які нам потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші та кращі ракети", - наголосив Зеленський.

Також раніше Київ закликав країни групи E5 (Велику Британію, Польщу, Францію, Італію та Німеччину) передати Україні 10% своїх запасів ракет для ППО.